Mustafa Pektemek giderse Demba Ba, Beşiktaş'a geri gelir

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi listesinde yer alan Mustafa Pektemek’i şimdilik kadrosunda tutmaya karar verdi. Ancak golcü oyuncu uygun koşullarla elden çıkarılırsa planlar değişecek ve hücum hattı geçen sezon olduğu gibi Demba Ba ile takviye edilecek.

İngiltere’den gelen cazip tekliflere rağmen Cenk Tosun’u bırakmayan Beşiktaş Yönetimi’nin transferdeki sessizliğini sadece Vida ve Demba Ba konularında bozabileceği öğrenildi.

Ocak ayı için ön protokol imzaladığı Vida’nın transferini öne çekebilmek adına yoğun çaba sarfeden siyah-beyazlı kulüp, Mustafa Pektemek’e iyi bir teklif gelmesi halinde Demba Ba’yı da kadrosuna katacak. Vida’yı başka kulüplere kaptırmak istemeyen Beşiktaş ilk olarak bu oyuncuyu garanti altına alacak. Vida’yı kadrosuna katmaya kararlı olan siyah-beyazlıların, Hırvat stoperle sürekli temas halinde olduğu bildirildi. Vida’nın yanı sıra Demba Ba’yı da renklerine bağlamak isteyen Kartal, Mustafa Pektemek’i şimdilik göndermeme kararı aldı. Teknik heyetle ortak hareket ederek böyle bir karar alan yönetim, Mustafa’ya cazip bir teklif gelmesi durumunda yaklaşık 1 ay sonra sahalara dönecek olan Demba Ba’yı transfer edecek.

Bu arada Pektemek’in Devler Ligi listesinde olduğuna vurgu yapan bazı yöneticiler, UEFA’ya gönderilen kadronun bozulmaması gerektiğini savundu. Mevcut kadronun yeterli olduğunu düşünen siyah-beyazlıların, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkılması halinde devre arasında takviye yapılabileceğini söyledikleri de aktarıldı.

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