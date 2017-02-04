Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Pektemek performansını değerlendirdi

Medipol Başakşehir'in golcüsü Mustafa Pektemek, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de 2 golü atan Mustafa Pektemek açıklamalarda bulundu.

Mustafa Pektemek maç sonu yaptığı açıklamada, çok iyi mücadele ettiklerini söylerken, Adebayor'un transferi konusunda da konuştu.

İşte Mustafa Pektemek'in maç sonu yaptığı açıklamalar...

''Takımın performansı gayet iyiydi. Zor bir rakibe karşı oynadık. Hatayı kabul etmeyecek bir maçtı. Skorları bulduktan sonra biraz geriye yaslandık. Gayet güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Müthiş bir mücadele verdik. Herkesi tebrik ediyorum.''

''Adebayor kesinlikle bir artı değer kattı. Müthiş kariyeri olan bir futbolcu. İnşallah takımımıza katkı sağlayacaktır.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Çamlıca TV Kulesini, Ramazan Bayramı'na yetiştireceğiz

Başbakan Yıldırım: Çamlıca TV Kulesini, Ramazan Bayramı'na yetiştireceğiz

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

Özel harekat polisleri teröristlere göz açtırmıyor

Özel harekat polisleri teröristlere göz açtırmıyor

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA