Mustafa Pektemek performansını değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de 2 golü atan Mustafa Pektemek açıklamalarda bulundu.

Mustafa Pektemek maç sonu yaptığı açıklamada, çok iyi mücadele ettiklerini söylerken, Adebayor'un transferi konusunda da konuştu.

İşte Mustafa Pektemek'in maç sonu yaptığı açıklamalar...

''Takımın performansı gayet iyiydi. Zor bir rakibe karşı oynadık. Hatayı kabul etmeyecek bir maçtı. Skorları bulduktan sonra biraz geriye yaslandık. Gayet güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Müthiş bir mücadele verdik. Herkesi tebrik ediyorum.''

''Adebayor kesinlikle bir artı değer kattı. Müthiş kariyeri olan bir futbolcu. İnşallah takımımıza katkı sağlayacaktır.''