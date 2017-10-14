Mustafa Reşit Akçay: 3 pozisyonu olan G.Saray 2 gol buldu

Mustafa Reşit Akçay Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'Maçın bütününe baktığımızda fiziki değerlerimiz iyi. Taktik olarak yeteri kadar iyi değildik. Golde karambolde uzaklaştıramadık. Stoperimiz akıllıca faul yapması gerekirken penaltıdan gol yedik. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. "3 pozisyonu olan bir Galatasaray, 2 gol atmış oldu gerçekçi anlamda. Maçı kaybettik ama, geleceğimizle ilgili bazı noktaları iyi görüyoruz" Galatasaray ligi fors ediyor. Biz taktik olarak iyi olmalıyız, çünkü fizik olarak iyiyiz. Problem çözmede kendimizi biraz daha geliştirmeliyiz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, artık önümüze bakıcaz.'