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Mustafa Reşit Akçay: Avrupa'daki yerimiz neresidir belli edeceğiz

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın iç sahada Avusturya temsilcisi Salzburg'la yapacakları maça ilişkin, 'İnşallah yarın saha içerisinde iyi bir duruş gösteren takım olacağız. Sporcu arkadaşlarımız da iyi bir performans göstererek buradaki yerimizi belli edecek.' dedi.

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Akçay, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın  toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın karşılaşacakları Salzburg takımının yaş  ortalamasının 23,8 olduğunu, bu nedenle de dinamik bir ekibe karşı oynacaklarını  söyledi.

Futbolcularının fiziki olarak iyi durumda olduğunu vurgulayan Akçay,  "Galatasaray müsabakasında bunu gördük. Ancak taktik olarak ve bireysel olarak  bazı hatalar yapmaya devam ediyoruz. Bunların üstesinden gelebiliriz." diye  konuştu.

Yarın akşam çok iyi bir müsabaka olacağını ifade eden Akçay, "İnşallah  yarın saha içerisinde iyi bir duruş gösteren takım olacağız. Sporcu  arkadaşlarımız da iyi bir performans göstererek buradaki yerimizi belli edecek.  Yani Avrupa'daki yerimiz neresidir belli edeceğiz. Öyle bir müsabaka  oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Süper Lig'deki yerlerinin yadırganmasının normal olduğunu ancak  bu durumu iyileştirip daha yüksek seviyelere çıkacak potansiyele sahip  olduklarını sözlerine ekledi.

Milosevic:  "3 puan almaya çalışacağız"

Konyasporlu futbolcu Deni Milosevic ise Salzburg'un iyi bir takım  olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın önünde, onların verdiği güçle  oynayacağız. İyi bir performans sergileyerek iyi bir sonuç almak için mücadele  edeceğiz. Galibiyet için oynayıp 3 puanı almaya çalışacağız." diye konuştu.

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