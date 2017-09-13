Mustafa Reşit Akçay: Coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek Marsilya'dan puan alabiliriz

Müsabakanın oynanacağı Velodrom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, Olympique Marsilya takımının form olarak biraz düşük görünmesine rağmen, yüksek güce sahip bir takım olduğuna dikkati çekti.

Fransız ekibinin daha çok ofansif, hızlı ve atak oynayabilen futbolculara sahip olduğunu vurgulayan Akçay, "Marsilya, Dimitri Payet, Florian Thauvin ve Valere Germain gibi güçlü oyunculara sahip bir takım. Bu oyuncularla etki yaratabiliyor. Dolayısıyla bizim için çok zorlu bir akşam olacak. Ama biz coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek, yarın akşam istediğimiz alabiliriz. Coşkulu, istekli ve taktik disiplin içerisinde oynadığımız takdirde, bir sonuca ulaşabiliriz. Ölü toplar ve bireysel hatalarla ilgili kaygılarımız olsa da bunları minimal seviyeye düşürdüğümüzde müsabakada puan almamız mümkün." diye konuştu.

"Maç bitmeden galip belli değildir"

Bir gazetecinin, "UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma şansımız ne kadar?" sorusunu Akçay, şöyle yanıtladı:

"Şansımızın çok fazla olduğunu söyleyemem. Çünkü ben hiç bir zaman popülist bir teknik adam olmadım. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak, o takım favori gözükebilir ama maçın galibi değildir. Maçta 90'ıncı dakika bitmeden kimin kazandığı söylenemez. Şu anda şanslar eşit şekilde Olympique Marsilya önüne çıkacağız. Maçın sonucunu ortaya koyacağımız futbol ve Allah'ın takdiri belirleyecektir."

"Yaptığımız işin yüzde 70'i gayret, yüzde 30'u kısmet üzerine kurulu"

Akçay, Fransız bir gazetecinin, "Atiker Konyaspor Avrupa'da iddialı görünüyor ancak kendi liginizde 4 maçta 1 galibiyetiniz var. Bunu nasıl açıklarsınız?" sorusu üzerine, "Yaptığımız işin yüzde 70'i gayret, yüzde 30'u kısmet üzerine kurulu. Mesela bir oyuncumuz bu müsabakalarda tam 15 kez önemli gol pozisyonuna girmiş. Bunların hiçbirisini gole çevirememiş. Oyun kalitesiyle ve fiziki durumla ilgili veriler geliyor. Bizim bir oyun standardımız var. Bizi gelecekle ilgili mutlu kılan, bu değerlerin sağlıklı olması." cevabını verdi.

Olympique Marsilya ile form düşüklüğü yaşadığı bir dönemde karşılaşacak olmalarıyla ilgili soruya Akçay, "Aslında tersini düşünüyoruz. Yaralı kartalın, arslanın tavrı daha saldırgan olur. Zor bir durum. Kavga etmek için zor bir zaman. Çok büyük coşkuyla başlayacaklarını biliyoruz. Kendi seyircilerinden özür dileyecekler. Bence yarın en zorlu Olympique Marsilya maçı olacak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Akçay ayrıca, kadro dışı bırakılan Ali Çamdalı ile ilgili yöneltilen sorular üzerine, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ali Çamdalı iyi bir karakter. Uzun süredir de takımın kaptanlığını yapmış bir arkadaş. Bizim işimiz oyuncuları yok etmek, dışarıda bırakmak ve imha etmek değildir. Burada bir yanlış anlaşılma var. Yaşanan süreçte yanlış bakış açıları olabilir. Bu nedenden dolayı bazı yöntemler geliştirilir. Biz Ali Çamdalı'yı yok etme üzerine bir planlama yapmıyoruz ki. Bu bir süreç. Çalışır, bu süreçte taraflar bir süre sonra tekrar bir araya gelebilir. Kulüp yapılarında bu hep böyledir."

Ali Turan: "Güzel bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyoruz"

Basın toplantısında yer alan Atiker Konyasporlu oyuncu Ali Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Geride kalan sezon bu kulvarda istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Atiker Konyaspor, tarihinde ilk defa geçen sene UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı. Oldukça tecrübesizdik. Bu sene ikinci senemiz. İnşallah geçen seneki talihsizliği bu sene yaşamayız. Orada edindiğimiz tecrübeleri güzel bir şekilde değerlendiririz." şeklinde konuştu.

Gruptan çıkmak için çaba sarf edeceklerini anlatan Ali Turan, "Yarın oynayacağımız Olympique Marsilya karşılaşması, ilk maç olması nedeniyle gerçekten önemli. Baktığımızda ligdeki son 3 maçlarında iki mağlubiyet, bir beraberlik almışlar. Onlar da burada kazanmak için sahaya çıkacaklar. Bizim için önemli olan kendi oyunumuz. İnşallah takım olarak iyi konsantre olup, güzel bir sonuçlaTürkiye'ye dönmek istiyoruz. Puanla başlamak her zaman iyidir. İyi bir takımız. Buna inanıyoruz. İnşallah bunu hep beraber başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.