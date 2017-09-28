Mustafa Reşit Akçay: Vücudun sıkıntılarda yüzde 25'i şoklar ile ortaya çıkar

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-1'lik Guimaraes galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bana göre seyircinin olumlu faktörü, oyuncuların aydınlanmalarına neden oldu. Oyuncuların ortaya koydukları oyun pozitifti. Artık bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Fiziksel değerlerimiz rakibe yaklaşmaya başladı. Taktik artık devreye giriyor. Altyapı ve çalışmalar da olursa arayı hızlıca kapatırız. Guimarares kendi liginin iyi takımı ve onlar kadar bugün biz de saygıyı hak ettik. Kontrollü oyunda değişim kolay olmaz. Şansımız hala yüksek. Taraftar sizi farklı hissettirebilir. Vücudun sıkıntılarda yüzde 25'i şoklar ile ortaya çıkar ve seyirci önemlidir.

“Konyaspor’u tebrik ediyoruz”

Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, ikinci yarıda iyi oynamak için mücadele ettiklerini ancak başaramadıklarını söyleyerek, Atiker Konyaspor’u tebrik etti.

Martins, “İlk yarıya iyi başlamadık ve 20 dakika boyunca iyi performans gösteremedik. İkinci yarıda iyi oynamak için mücadele ettik. Konyaspor’u tebrik ediyoruz” dedi.

Konyaspor tarafından iyi karşılandıklarını belirten Pedro Martins, maç esnasındaki atmosferinde çok iyi olduğunu kaydetti.

Bundan sonraki maçlar hakkındaki görüşleri sorulan Pedro Martins, "Bundan sonraki maçların nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama önümüzdeki maçlara odaklanacağız" diye konuştu.