Mustafa Reşit Akçay'dan Beşiktaş itirafı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, ikinci yarıda baskı kurduklarını ancak gol pozisyonu üretemediklerini söyledi.

"Gole giden yolları bulamadık"

Akçay, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakanın içinde olmak isteyen oyuncularına teşekkür ederek, "Fiziksel veriler lehimize gözükse de son vuruşlar ve taktik beceri konusunda maçın sonucuna bakıldığında yeteri kadar başarılı olamadığımız gözüküyor. İkinci yarıda Beşiktaş üzerinde baskımızı kurmuş olmamıza rağmen, gole giden yolları bulamadık." diye konuştu.

"Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle galip geldi"

Gollerin klas vuruşlarla geldiğini belirten Akçay, "Beşiktaş takımı ustalık ve tecrübeyle bize skor üstünlüğü sağladı ve galip geldi." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Akçay, bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Transfer süreci devam ediyor. Üçüncü bölge eylemleri zordur. Blok savunmalara karşı önlem almak için 4 veya 5 seçenek bulunuyor. Burada yaratıcı oyunculara ihtiyaç vardır. Zorlandığımızı söyleyebilirim. Eksiklikten söz edemem. Antrenörlük yaşantımda sakat ve cezalı oyuncularla ilgili olarak konuşmadım. 25 kişilik listem var. Tüm oyuncular bizim. 'Oyuncularımız arasında fark var' diyemem."