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Mustafa Yumlu: Fenerbahçe forması olduğu için zoruma gitmedi

Mustafa Yumlu'nun, Giuliano'nun formasını alan takım arkadaşı Sissoko'nun elinden bu formayı alarak yere attığı iddia edilmişti. Mustafa Yumlu konuyla ilgili konuştu.

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Akhisar'ın Fenerbahçe'yle karşılaştığı mücadele sonrası Mustafa Yumlu'nun, Giuliano'nun formasını alan takım arkadaşı Sissoko'nun elinden bu formayı alarak yere attığı iddia edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından; Akhisar Belediyespor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Yumlu, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuştu.

İşte Mustafa Yumlu'nun açıklamaları

'Küfürlerin sebebi: Trabzonsporluyum diye mi?'

"Yok formanın üzerine basmışım. Öyle bir şey yok. Sissoko ile rakip takım oyuncusu forma değişti. Rakip takım formayı şortuna koydu, benim arkadaşım formayı giyince zoruma gitti. 'Formayı çıkar' dedim. Fenerbahçe forması olduğu için zoruma gitmedi. Maçta Fenerbahçeli taraftarlar neden küfür ettiler bilmiyorum. Trabzonsporluyum diye mi?

'Özür dilerim!'

"İkinci yarıda Fenerbahçe taraftarı bana çok küfür etti. Gerginlik büyüklerimizin araya girmesiyle giderilir. Bizim galibiyetimizi konuşsun insanlar. Galibiyetimizi gölgeliyor insalar. İnşallah her şey  düzelir. Ailenin karıştırılmaması lazım. Sosyal medya var. Sosyal medya çoluk çocuk elinde, herkes her şeyi yazıyor. Fenerbahçe camiasından özür dilerim"

(Skorer)

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