Mustafa Yumlu: Geçen seneyi kupayla bitirdik, bu seneye kupayla başlamak çok güzel oldu
Akhisarspor'da Mustafa Yumlu, Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandıkları maç sonrasında konuştu.
Akhisarspor'un Galatasaray'ı penaltılarla geçerek Süper Kupa'yı kazandığı mücadelenin ardından Mustafa Yumlu açıklamalarda bulundu.
Mustafa, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenerek kupa almalarının kolay olmadığını belirtirken; "Allah'ımıza şükürler olsun. Geçen seneyi kupayla bitirdik, bu seneye kupayla başlamak çok güzel oldu. Şu güzel taraftarımız her şeyi hak ediyor. Önce Fenerbahçe'den, sonra Galatasaray'dan kupa almak kolay değil. Akhisar'ıma, güzel ilçeme hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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