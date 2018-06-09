Müthiş maç nefesleri kesti! Seride durum 2-1'e geldi...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 3. maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda TOFAŞ'a 91-88 mağlup oldu ve seride durum 2-1'e geldi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 3. maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda TOFAŞ'ın konuğu oldu. Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi TOFAŞ 91-88 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.
1.Periyot sonucu: 26-26
2.Periyot sonucu: 52-49
3.Periyot sonucu: 68-67
4.Periyot sonucu: 91-88
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