Mutlu Topçu galibiyeti değerlendirdi

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 3 gol atıp, gol yemeden kazanmak önemliydi. İleriki haftalar için umutluyuz. Kalan 7 haftadaki maçlarımızı değerlendirip ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Ligin ikinci yarısında ikinci galibiyetini alan Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu, Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. Gol yemeden kazanmanın önemli olduğunu vurgulayan Topçu, "Konya maçında 3 net pozisyonumuz var. Pozitif futbolumuz vardı. Bunu sonuca yansıtamamıştık. Maça stresli başladık, Pablo ile gol kaçırdık. Attığımız gol ofsayt değildi. Geldiğimiz bu noktada 3 gol atıp, gol yemeden kazanmak önemliydi. İleriki haftalar için umutluyuz. Kalan 7 haftadaki maçlarımızı değerlendirip ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mutlu Topçu, Sercan Yıldırım ile ilgili olarak, "Sercan ben geliyorum diye Konyaspor maçında sinyali vermişti. Bu güçlü hali. Ben daha iyisini bekliyorum. Formayı futbolcu çalışarak alır. Sercan çalışmalarının karşılığını aldı. Sercan'dan daha fazlasını bekliyorum. Batalla ise elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Mutlumu mutsuz mu ben bilmem. Kendisine sorun" dedi.

'TAKIM DEMORALİZE OLDU'

Baskı ile oynamanın kolay olmadığını belirten Topçu, "Futbolda üst üste kaybettiğinizde moralsiz kalıyorsunuz. Biz de üst üste iki üç maç olunca futbolcular özgüven kaybı yaşadı. Biz böyle mücadele edip pozisyon ürettik. Baskı yiyen futbolcular tabiki çok rahat değiller. Futbolcular hepsi çok iyi niyetli. Baskı ile oynamak gerçekten kolay değil. Bunu üzerimizden atarsak güzel futbolda ortaya gelir. Bizim en büyük sorunumuz ikinci yarıda istikrarı yakalayamamız" diye konuştu.

ERTUĞRUL: "BU ŞEHRİ VE KULÜBÜ SEVİYORUM"

Bursaspor'un genç oyuncusu Ertuğrul Ersoy ise, "Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bu şehri, taraftarı ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir. Açamadığım orta sonrası tepki oldu. Bugün iğne ile oynadım. Hocam bunu biliyordu. Tepkiler nedeniyle değil, ağrılarım arttığı için çıktım. Bu kulübü ve camiayı çok seviyorum. Tribünde ailemi gördüm. Babamın bulunduğu yerde tepki vardı. Bir an duygusallık yaşadım. Bir hatam olduysa affola" dedi.