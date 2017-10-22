Nabil Dirar: Bizim için üzüntü verici bir maç oldu

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, 0-0 biten Galatasaray maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Dirar'ın sözleri şöyle:

"Kötü başladığımız bir akşamdı. Dönmeyi bildik. Rakip yüksek özgüvenle çıkmıştı. Biz de kesinlikle üç puan çıkarabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Pozisyonlara girdik. Bizim için üzüntü verici bir maç oldu, golleri bulabilirdik. Savunma yapmak için efor sarf ettik. Son anlarda fiziksel anlamda düşüş yaşadık. Mide rahatsızlığım vardı, bu akşam herhangi bir problem yaşamadım. İlk derbi maçımı oynadım. Mutluyum bu anlamda."