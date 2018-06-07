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Nabil Dirar Dünya Kupası'nda ilk maçı kaçırabilir

Nabil Dirar, Fas Milli Takımı’nda sakatlık korkusuyla karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe’deki yoğun sürecin etkisini sürdüren Dirar, kupadaki ilk maçı kaçırabilir.

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Fenerbahçe’de sezonun en çok forma giyen isimlerinden olan ve son haftalarda sakatlık nedeniyle maça çıkamayan Nabil Dirar, Fas Milli Takımı’nda sıkıntı yaşıyor.

Sarı-lacivertlilerle zor bir sezon geçiren Dirar, milli takım kampında da bir türlü toparlanamadı. Kamp başladığından bu yana tedavi sürecinden geçen ve bireysel antrenmanlar yapan tecrübeli oyuncu, kupadaki ilk maçı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Fas Teknik Direktörü Herve Renard, Dirar’ı riske edemediklerini en azından Portekiz ve İspanya maçlarını kaçırmaması amaçlandığı kaydedildi. 

(Skorer)

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