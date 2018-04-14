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Nabil Dirar, Fellaini transferi için araya girdi

Fenerbahçe, Manchester United ile sözleşme uzatmayan Fellaini için temaslarını sürdürüyor. Fas asıllı futbolcunun yakın arkadaşı olan Dirar da yıldız oyuncuya mesaj gönderdi.

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Önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışan ve bunun için de finansal fair play anlaşması nedeniyle bonservisi elinde olan yıldız oyunculara yönelen Fenerbahçe, Fas asıllı Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini için temaslarını sıklaştırdı. 

Sarı-Lacivertli yönetimin bu transfer için yıldız futbolcunun yakın arkadaşı olan Nabil Dirar'ı da devreye soktuğu gelen habenler arasında. 

Dirar ile Fellaini, geçtiğimiz yılın kasım ayında İstanbul'da bir araya gelmiş ve akşam yemeği yemişti.

SÜREKLİ TEMAS HALİNDELER

Dirar'ın Fellaini'ye Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgileri verdiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin Fellaini'nin menajeriyle temas halinde olduğu yakın bir zaman içinde futbolcunun kendisiyle bir araya geleceği de öğrenildi.

(Takvim)

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