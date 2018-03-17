Nabil Dirar: Her şeyi yaptık ama olmadı. Eksik olan tek şey goldü

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Galatasaray karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etti.

Galatasaray karşısında daha fazla pozisyona giren taraf olduklarının altını çizen Dirar, "Üzgünüz, kazanmayı başaramadık, her şeyi yaptık ama olmadı. Eksik olan tek şey goldü. Galatasaray da pozisyonlar üretti ancak biz, bir adım önde olan taraftık. Kazanabilirdik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Arada bir puan farkı var ve bu farkı kapatmak için son ana kadar mücadele etmek zorundayız. İnanılmaz bir atmosfer vardı, taraftarımıza teşekkür ediyorum, bizi çok iyi motive etti" şeklinde konuştu.