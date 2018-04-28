Nabil Dirar Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'de sağ arka adalesinde sertleşme olan Nabil Dirar, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldı.
Bu sezon Aykut Kocaman’ın vazgeçilmez isimlerinden olan Nabil Dirar, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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