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Nabil Ghilas 2 hafta sonra arkadaşlarının yanına katılacak

Göztepe'de Nabil Ghilas, takımla çalışmalara 2 hafta sonra başlayacak.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlığı bulunan Nabil Ghilas'ın 2 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan 5  oyuncunun durumları hakkında bilgi verildi. Geçen hafta yapılan Medipol  Başakşehir maçında forma giyemeyen Ghilas'ın sağ uyluk rektus kasında yaralanma  bulunduğu, Ghilas'ın 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara  başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Ghilas gibi Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Mathieu  Peybernes'in de Ghilas'la aynı sakatlığının bulunduğunu ve 9 Ekim Pazartesi günü  takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Milli takıma çağrılmasına rağmen affını isteyen Adama Traore'nin yanı  sıra koşulara başlayan Ömer Şişmanoğlu'nun gelecek haftadan itibaren takımla  antrenmana çıkmalarının beklendiği kaydedildi.

Daha önce sol dizinden ameliyat edilen Emre Can Coşkun'un ise 10-15  gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

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