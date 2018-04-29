Nagatomo: Derbiye asıl parantez açmak istiyorum

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fernando Reges'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Maça iyi başlamak önemliydi. Bu tip maçlarda golü erken bulmak önemli oluyor, rakibin direncini kırıyorsunuz. Hem erken geldiği için, hem ben attığım için mutluyum. Önümüzde odaklanmamız gereken 3 finalimiz daha var, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Çok zor 3 maç bizi bekliyor. Bu saatten sonra her maç çok zor, içeride de olsa dışarıda da olsa. Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından farkı olmayacak. Lig sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz, elimizden geleni yapacağız."

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yuto Nagatomo'nun maç sonu açıklamaları şöyle:

"Maçın genelinde iyi mücadele eden ve galibiyeti hak eden bir Galatasaray vardı. Ben de kendi performansımdan memnunum. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok mücadele eden bir Galatasaray vardı maçta. Ben de her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Bu derbiye özel parantez açmak istiyorum ama asıl parantez açılması gereken taraftarımız. Son dakikaya kadar yanımızda oldular. Bize verdikleri destek önemli. Sezon sonu onları mutlu etmek istiyoruz. Burada olduğum için çok çok mutluyum. Fatih Hoca ile ve teknik ekiple, takım arkadaşlarımla, camia ve taraftarla çalıştığım için çok memnunum. Böyle güzellikler olunca da elbette kalmak istiyorum Galatasaray'da."