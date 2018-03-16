Nagatomo: Dünya Kupası’nda oynamak için Galatasaray'a geldim

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Yuto Nagatomo, İtalya’da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Inter’den Galatasaray’a geçiş sürecini anlatan Japon savunmacı, neden böyle bir tercih yaptığını açıkladı. 2018 Dünyan Kupası’nda olmak istediğini ve düzenli forma şansının çok önemli olduğunu dile getiren Nagatomo, “Inter ile beraber bu kulübü aldık. Spaletti ile konuştum. Daha sonra yönetimle konuştum ve orta yolu bulduk. Benim Dünya Kupası’nda Japonya kadrosuna seçilmem için daha fazla süre almam ve oynamam gerekiyordu. Çünkü ciddi bir forma rekabeti olacak milli takımda” dedi.

Galatasaray’a hemen alıştığını aktaran tecrübeli yıldız, “Beni Galatasaray’da herkes çok iyi karşıladı. Bu sezon Galatasaray ile lig şampiyonluğunu kazanmalıyız. Önce Galatasaray ile lig şampiyonluğuna odaklandım daha sonra Dünya Kupası’nı düşünmeye başlayacağım. Bütün bunların hepsinden sonra da geleceğime karar vereceğim, Inter’e dönüp dönmeyeceğime karar vereceğim” ifadelerini kullandı.

(Skorer)