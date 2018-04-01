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Nagatomo sezon sonu İnter'e geri dönebilir

Inter teknik direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'da kiralık forma giyen oyuncuları Yuto Nagatomo hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, gösterdiği performansla Sarı Kırmızılılar'ın beğenisini kazanmış durumda.
 
Bonservisinin alınıp alınmayacağı hâlâ merak konusu olan Japon sol bek için Inter'den hocası olan Luciano Spalletti'den flaş bir açıklama geldi.
 
Inter'in dün kendi sahasında Verona'yı 3-0'la devirdiği maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, şu an başka takımlarda kiralık olarak forma giyen oyuncuları üzerine sorulan bir soruya şu şekilde yanıt verdi:
 
"Nagatomo, Galatasray'da çok iyi oynuyor. Orada gayet iyi performans sergiliyor. Ben de sergilediği oyundan memnunum."
 
Spalletti'nin bu yorumu, Japon yıldızın sezon sonunda yeniden Inter'e dönebileceği ihtimallerini arttırdı.

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