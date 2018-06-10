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Nagatomo'da sıkı pazarlık

Galatasaray geçen sezon 2. yarı kiralık olarak forma giyen Japon sol bek için İnter’e 2.5 milyon euro teklif etti. Ancak İtalyanlar 4 milyon euroda ısrar ediyor.

  • StarSpor
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ASLAN, Nagatomo için görüşmeleri hızlandırdı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan ve ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğa önemli derecede katkı yapan Nagatomo’nun bonservisini almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İnter ile pazarlıkları sürdürüyor. Cim-Bom, 2 milyonluk teklifini 2.5 milyon euroya çıkardı ancak İtalyan kulübü İnter ise 4 milyon euroda diretiyor. Japon oyuncu Nagatomo da “Her şey 2018 Dünya Kupası sonrası belli olacak” dedi.

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