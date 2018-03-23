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Nagatomo'nun 90 dakika forma giydiği maçta Japonya ile Mali 1-1 berabere kaldı

Galatasaray'ın sol beki Yuto Nagatomo'nun 90 dakika oynadığı maçta Japonya, Mali ile 1-1 berabere kaldı.

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2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Japonya, hazırlık maçında Mali ile karşı karşıya geldi. Japonya, hazırlık maçında son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

Mali, 44. dakikada Abdoulay Diaby'nin attığı golle öne geçerken Japonya, 90+4. dakikada Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Shoya Nakajima ile eşitliği yakaladı.

NAGATOMO, 90 DAKİKA SAHADA

Galatasaray'ın sol beki Yuto Nagatomo, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Japonya, bir sonraki hazırlık maçında 27 Mart tarihinde Ukrayna ile karşılaşacak.

(Sporx)

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