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Naim Süleymanoğlu 8 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi

Karaciğer yetmezliği bulunan olimpiyat şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu 8 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi.

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Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci Naim Süleymanoğlu için aranan uygun donör bulunmuştu.

Süleymanoğlu'nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verilmişti.

Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi'nde organ nakli ameliyatına alındı. Donörden alınan karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu’na nakledildi.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Naim Süleymanoğlu'nun doktoru Yalçın Polat, ameliyat sonrası açıklamalarda bulundu.

Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Naim bize milletimizin emaneti. Ameliyat başarılı geçti. Bir kaç gün daha yoğun bakımda kalacak. Kendisi şu an çok iyi.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimiz konuyla yakından ilgilendi. Naim çok iyi. Bundan sonraki süreci de atlatacak. Sorun yaşanacağını sanmıyoruz."

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