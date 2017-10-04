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Naim Süleymanoğlu'nun doktoru Adnan Bağrıaçık: Gönüllü donör aranıyor

Doktor Adnan Bağrıaçık, karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan 'Cep Herkülü' lakaplı rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu'nun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Doktor Adnan Bağrıaçık, sosyal medya hesabından karaciğer yetmezliğe nedeniyle hastaneye kaldırılan Naim Süleymanoğlu'nun son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Bağrıaçık şu ifadeleri kullandı: "Türk ve Dünya Spor Tarihi'nin en önemli sporcularından olan Naim Süleymanoğlu, çoğunuzun bildiği gibi karaciğer yetmezliği ile boğuşuyor. Tıbbi olarak imkanların kullanmasıyla genel durumu şu an için iyi. Dün Sn. Cumhurbaşkanımızla telefonda konuştu ve ilgisi için teşekkür etti. Ancak acil organ nakli gerekiyor ve zaman daralıyor.

"Donör aranmaktadır"

Şu anda Ataşehir Memorial Hastanesi'nde ameliyatını da gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat tarafından takip ve tedavisine devam edilmekte. 75 kilonun altında, A veya 0 kan grubuna sahip bulaşıcı ve ciddi hastalığı olmayan gönüllü donör (verici) aranmaktadır. Şartları uygun olanların incelemeler için Ataşehir Memorial Hastanesi organ nakil merkezine başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur."

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