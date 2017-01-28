Nakoulma Nantes'a transfer oldu
Kayserispor ile yollarını ayıran Nakoulma, Fransız ekibi Nantes'a transfer oldu.
- Skorer
Kayserispor'la sözleşmesini feshettikten sonra adı büyük takımlarla da anılan Nakoulma, Fransa'nın Nantes takımıyla anlaştı. Afrika Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Nakoulma, böylece kariyerini Fransa 1. Ligi'nde sürdürecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.