Nani için Galatasaray iddiası!
Lazio'da bekleneni karşılayamayan Portekizli yıldız Nani için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'da bir dönem çok sık anılan ancak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Luis Nani yeniden gündeme geldi. 37 yaşındaki Evra'yı Galatasaray'a getirmek isteyen Pastorello'dan bir teklif daha geldi.
Sezon başında Valencia'dan Lazio'ya giden fakat beklentileri karşılayamayan Nani...
Serie A'da sadece 111 dakika oynayan Portekizli oyuncunun tam da Galatasaray'ın aradığı oyuncu olduğunu iddia etti. Ancak yine pek fazla yüz bulamadı.
(Fotomaç)
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