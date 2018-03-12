Nani ile Lazio taraftarı uçakta kavga etti

Lazio'da forma giyen eski Fenerbahçeli Luis Nani uçakta kendi taraftarlarının saldırısına hedef oldu. Lazio'nun 2-2 berabere kaldığı Cagliari deplasmanından dönülen uçakta bulunan ve o sırada uyumakta olan Nani'yi bir taraftar sertçe uyandırdı. Lazio'nun 2-2 berabere kaldığı Cagliari deplasmanından dönülen uçakta bulunan ve o sırada uyumakta olan Nani'yi bir taraftar sertçe uyandırdı.

Aniden uyandırılan ve gösterilen sert tepki çok sinirlenen Nani, taraftarın üzerine yürüdü. Bir anda gerilen ortamda itişmeler yaşanırken Lucas Leiva ve Wallace da olaya dahil oldu. Fakat daha sonra kavga daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

(Skorer)