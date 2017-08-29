Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nani Trabzonspor'a teklif edildi

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani teklif edildi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig’e 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile başlayan bordo mavililer milli arayı iyi değerlendirip kadrosuna takviyelerde bulunmak istiyor. 

ÖNCELİK SERDAR VE SOSA'DA 

Trabzonspor’da Sosa ve Serdar transferleri ön planda tutulurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

NANİ'Yİ İSTER MİSİNİZ? 

Bordo Mavililerin Valencia’nın Portekizli milli yıldız Nani ile temas halinde bulunduğu öne sürüldü.  Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’den 8,5 milyon Euro bedelle Valencia’ya transfer olan deneyimli kanat oyuncusu burada istediğini bulamadı.  Menajerler aracılığı ile haber yollayan Nani’nin Türkiye’de oynama istediği bulunduğu öğrenilirken Bordo Mavililerin oyuncu için araştırma yapacağı kaydedildi. 

SAKATLIĞI VAR 

Öte yandan Nani’nin diz sakatlığının bulunması Bordo Mavili cephede soru işaretleri bıraktı. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu geçtiğimiz sene Valencia forması altında çıktı 26 maçta 5 gol atıp 8’de asist yaptı.

(61saat)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA