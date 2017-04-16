Hamsik: Napoli Avrupa'nın en iyi oynayan takımı

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin Slovak yıldızı Hamsik, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda iddialı konuştu.

Napoli efsanesi Diego Maradona'nın rekoruna göz diken Hamsik, ''Tabii bu rekoru kırmayı düşünüyorum ama bunun için takıntılı değilim. Napoli'de 112 golüm var. 3 gol sonra Maradona'nın rekorunu yakalıyorum. O gün geldiğinde kendimle çok gurur duyacağım. 115. golüm için özel bir hazırlığım yok.'' dedi.

Marek Hamsik, Napoli'nin formunun üst seviyede olduğuna dikkat çekerken, ''Napoli, Avrupa'nın en güzel ve en iyi oynayan takımı. Formumun zirvesindeyim ve kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum.'' şeklinde konuştu.

''JUVENTUS İLE ARAMIZDA FARK YOK''

İtalya Serie A'da şampiyonluk için çekiştikleri Juventus hakkında da konuşan Hamsik, ''Juventus'un hemen arkasındayız. Eğer istatistiklere bakarsanız ikinci yarıda Juventus kadar puan topladığımızı görürsünüz. Juventus ile oynadığımız son iki maçta gösterdi ki aramızda çok büyük bir fark yok.'' sözlerini kullandı.