Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis: Ospina ile görüşüyoruz

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, transfer görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş ile adı anılan David Ospina ile ilgili konuşan De Laurentiis, "Ospina için görüşmelerimiz sürüyor. Görüşüyoruz, gelebilir. Ancak, bizim verdiğimiz ile onların istediği arasında bazı farklar var. Muhtemelen orta noktayı buluruz. Anlaşamazsak Ochoa, Mignolet veya Tataruşanu'ya gideceğiz. 4 adayımız birden var. Ben Ochoa'yı çok seviyorum. Hatta menajeri ile Dublin'de görüştüm. AB pasaportu yokmuş. Bu nedenle onun transferi biraz zor görünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BELOTTI 65 MİLYON İSE INGLESE 85"

Andrea Belotti iddialarıyla ilgili konuşan Napoli Başkanı, "Belotti için Torino ile hiç görüşmedim. Menajerler, gazetecilere yalan söylüyor. Belotti, 'overrated' bir oyuncu. Belotti eğer 65 milyon Euro ediyorsa, Inglese en az 85 milyon Euro eder." diyerek sözlerini sürdürdü.

Inglese geçen sezon 12 gol attı, Belotti ise 10. Inglese'yi kiraya gönderdik. Parma, onun için ücret ödeyemezdi. Biz de onunla kalitesini göstermesini, kendisini geliştirmesini tercih ettik. Göreceksiniz, Inglese gelecek yaz 100 milyon Euro edecek." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)