Napoli evinde Chievo'yu 89 ve 90+3'te attığı gollerle 2-1 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli, deplasmanda kötü sonuçlar alan Chievo'yu taraftarı önünde konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maçta Napoli, son dakikalarda attığı 2 golle Chievo'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Arkadiusz Milik ve 90+3. dakikada Amadou Diawara attı. Chievo'ya rakibi karşısındaki tek golü 73. dakikada Mariusz Stepinski kaydetti.

Şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet alan Napoli, Serie A'daki puanını 77'ye çıkarırken, Chievo 29 puanda kaldı.

Serie A'nın 32. haftasında Napoli deplasmanda AC Milan ile karşılaşacak. Chievo ise bir sonraki hafta ligde Torino'yu konuk edecek.

(Sporx)