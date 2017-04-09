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Napoli, Roma'da 3 puanı 3 golle kaptı!

Serie A'da 31. hafta mücadelesinde Napoli deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup etti.

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Serie A'da 31. haftada Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile Napoli karşı karşıya geldi.
 
Karşılaşmanın 25. dakikasında Jose Callejon ile 1-0 öne geçen Napoli, devreye önde girmeyi başardı.
 
İkinci yarıda da gol bulan Napoli, 51. dakikada Lorenzo Insigne ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ise Lorenzo Insigne bir kez daha sahneye çıktı ve Napoli deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup etti.

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