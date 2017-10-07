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Nasri'nin 7 milyon euro kazandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samir Nasri'nin, yıllık 7 milyon Euro kazandığı bilgisi kulislere bomba gibi düştü.

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Sezon başında Samuel Eto'o krizi ile sarsılan, daha sonra Rıza Çalımbay'ı takımın başından gönderen Antalyaspor'da, şimdi de Samir Nasri'nin aldığı ücret gündem oldu.Fransız oyuncunun kamuoyuna açıklanan ücretinin 4 milyon Euro olmasına rağmen, açıktan aldığı parayla yıllık ücretinin 7 milyon Euro'ya kadar yükseldiği konuşuluyor.

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Yıldız oyuncunun hem aldığı yüksek ücret hem de idmanlardaki umursamaz havası ise takım içinde rahatsızlığa sebep oluyor.Nasri'nin, Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda, hocanın verdiği taktiksel direktiflerine, 'Burada ben istediğim gibi davranırım. İstediğim hareketi, istediğim şekilde yaparım' diye karşı çıktığı ve yaşanan bu gelişmelerin de Rıza Hocanın takımdaki sonunu getirdiği iddia ediliyor.

Bu arada sezon başında Galatasaray'da da gündeme gelen Nasri, yıllık 6 milyon euro talep etmişti. (Fotomaç)

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