Nasuhi Sezgin: Selçuk İnan, Pirlo gibiydi

Sezgin Konyaspor maçında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli futbolcu için “Pirlo” benzetmesi yaptı.

Maltepe’de Bingöl tanıtım günlerine katılan Sezgin, Yayladere Belediyesi’nin Standı’na ziyarette bulundu.

Galatasaraylı Belediye Başkanı Sabri Akyürek ile sohbet eden Sezgin, “Selçuk Pirlo gibiydi.. O böyle oynarsa işimiz daha da kolaylaşır. Bildiğimiz Selçuk gibi oynadı” dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Sezgin Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak ise “Taraftarımız sabırsızlıkla bu maçı bekliyor. Sorun olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak Volkan Demirel’in oynamasını istemem. Çünkü sahada gören taraftarımız onunla uğraşıyor.. Maçla ilgili en ufak bir tereddütümüz bulunmuyor” diye konuştu.