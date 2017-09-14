Nazilli Belediyespor Yıldırım Demirören Spor Tesisleri açıldı

Nazilli Belediyesi tarafından 640 metrekare alan üzerinde yaptırılan Nazilli Belediyespor Yıldırım Demirören Spor Tesisleri bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in adı verilen tesisin açılış törenine Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkanvekilleri Hüsnü Güreli ve Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç katıldı. Açılışta Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyespor Başkanı Erdoğan Eker, eski Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, teknik heyet, futbolcular, Nazilli Belediyespor camiasının önde gelen isimleri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Hüsnü Güreli: Tesisi Türk futboluna kazandırmaktan dolayı mutluyuz

TFF Mali İşler ve Hukuktan Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle hepinize Sayın Başkanımız Yıldırım Demirören'in selamlarını getirdim. Bugün Belediye Başkanımızın belirttiği gibi maalesef Başkanımız çok istediği halde cenaze töreni nedeniyle açılışa gelemedi. Bu vesile ile Hakan Dinçay kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun.

Son derece anlamlı bir açılış için bir aradayız. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'ni Nazilli Belediyespor'un hizmetine sunacağız. Futbol yüzyıllardır barış ve kardeşlik köprülerinin oluşmasında önemli bir unsur ve bu tesisin yapılmasında Sayın Yıldırım Demirören ile Sayın Haluk Alıcık'ın dostluklarının ayrı bir yeri bulunuyor. Ne pahasına olursa olsun yarışmacılığı ön planda tutmak yerine hem yetiştir hem yarış anlayışının Türk futbolundaki birçok sorunu çözeceğine inanıyorum.

Bizler Futbol Federasyonu olarak bu tür tesisleri destekliyoruz. Bu nedenle son derece modern bir tesis yapılması ve hizmete sunulması ben çok mutlu etti. Bizim temel hedefimiz kulüplerimize her zaman destek olmak, bu tür tesislerin çoğalmasını sağlamak.

Değerli konuklar; 50. yılını bu sene idrak eden Nazilli Belediyespor camiası olarak hayal ettiğiniz başarıların temeli inanıyorum ki son derece modern şekilde inşa edilmiş bu tesislerde atılacak. Nazilli Belediyespor TFF 1. Lig'in ardından Süper Lig'i de görecek. Umuyorum, bu açılış Türk sporunun ihtiyacı olan dostluk köprüsüne de örnek teşkil edecek. Tesisin yapımında emeği geçen herkese Sayın Başkanımız Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına tekrar teşekkürlerimizi iletiyor, herkese sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz."

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ise, "Nazilli Belediyespor'a hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Nazilli benim dördüncü evladım gibidir. Allah'ım benim dönemimde nasıl 3. Lig'den 2. Lig'e çıkartmayı nasip ettiyse Süper Lig'e de çıkmayı nasip etsin. Tesislerimiz Nazilli'ye ve Türk futboluna armağan olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından TFF heyeti ile Nazilli protokolü arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Yapılan zeybek gösterisi sonrasında ise protokol üyeleri, futbolcular ve teknik heyet tesisi gezdi.

18 bin metrekarelik çim alan

Toplam 4 kattan oluşan, 18 bin metrekarelik çim alana sahip Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde futbolculara ideal bir çalışma ve kamp ortamı sunulurken, fitnes salonu, sauna odası, buhar odası, yemekhane, toplantı odası, oyun salonu ve sinema salonu da bulunuyor.

Kaymakamlık ve Belediye'ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu heyeti açılış töreni öncesinde ise önce Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, sonra da Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamlarında ziyaret etti. TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, Küçük ve Alıcık'a A Milli Takım formaları hediye etti.