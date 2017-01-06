NBA All-Star oylamasından ilk sonuçlar!
NBA'de 19 Şubat tarihinde New Orelans'taki Smoothie King Center'da yapılacak olan 66. NBA All-Star oyunu için tarartarların yaptığı ilk oylama açıklandı.
Batı Konferansında Golden State Warriors'ın yıldızları Kevin Durant ve Stephen Curry listenin ilk iki sırasında yer alırken, son şampiyon Cleveland Cavaliers'ın oyuncuları LeBron James ve Kyrie Irving genel anlamda en çok oyu alan iki isim oldu.
New Orelans'taki Smoothie Center'da yapılacak olan All-Star için oylamanaın ilk haftasında kullanılan oy sayısı(11.174.133), geçen seneye göre yüzde 138 daha fazla oldu.
12 kez All-Star olmayı başaran LeBron James(595.288) en fazla oy alan oyuncu olurken, Doğu Konferansı'nda Giannis(500.663) 2. sırada yer aldı. Giannis'i Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love(250.347) takip etti.
Doğu Konferansı'nda en çok oy alan guard ise Kryie Irving(543.030) olurken, 12 kez All-Star seçilen Dwayne Wade(278.052) 2. olabildi.
Taraftarların oyları seçimin yüzde 50'sine etki ederken, NBA oyuncuları ve basketbol medyası diğer yüzde 50'ye etki edecek. Oyuncuların ve medyanın oylamasına önümüzdeki hafta başlanacak.
NBA ALL-STAR'DA İLK OYLAMA
Doğu Konferansı
Ön sahada
1 LeBron James (CLE) 595,288
2 Giannis Antetokounmpo (MIL) 500.663
3 Kevin Love (CLE) 250.347
4 Joel Embiid (PHI) 221.984
5 Carmelo Anthony (NY) 189,817
6 Jimmy Butler (CHI) 189.066
7 Kristaps Porzingis (NY) 184.166
8 Paul George (IND) 138,332
9 Hassan Whiteside (MIA) 72,628
10 Jabari Parker (MIL) 64.141
Oyun kurucular
1 Kyrie Irving (CLE) 543,030
2 Dwyane Wade (CHI) 278,052
3 DeMar DeRozan (TOR) 253,340
4 Isaiah Thomas (BOS) 193,297
5 Derrick Rose (NY) 129.924
6 Kyle Lowry (TOR) 128,940
7 John Wall (WAS) 87,360
8 Jeremy Lin (BKN) 59,562
9 Kemba Walker (CHA) 52,122
10 Avery Bradley (BOS) 32.822
Batı Konferansı
Ön sahada
1 Kevin Durant (GS) 541.209
2 Zaza Pachulia (GS) 439.675
3 Kawhi Leonard (SA) 341,240
4 Anthony Davis (NO) 318,144
5 Draymond Yeşil (GS) 236,315
6 DeMarcus Cousins ??(SAC) 202, 317
7 Karl-Anthony Kasabaları (MIN) 125.278
8 LaMarcus Aldridge (SA) 101,724
9 Blake Griffin (LAC) 100.524
10 Marc Gasol (MEM) 97,370
Oyun kurucular
1 Stephen Curry (GS) 523,597
2 James Harden (HOU) 519,446
3 Russell Westbrook (OKC) 501.652
4 Klay Thompson (GS) 293,054
5 Chris Paul (LAC) 173.830
6 Damian Lillard (POR) 117,857
7 Eric Gordon (HOU) 76,609
8 Manu Ginobili (SA) 65,832
9 Andre Iguodala (GS) 64.247
10 Zach LaVine (MIN) 53.642
TARAFTAR OYLAMASI
Taraftarlar, NBA.com, Twitter, Facebook üzerinden oylamalarını yapabiliyor ve tüm NBA oyuncuları arasından seçim hakkında sahip oluyorlar. Oylama 16 Ocak Pazartesi günü son bulacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.