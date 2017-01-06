NBA All-Star oylamasından ilk sonuçlar!

Batı Konferansında Golden State Warriors'ın yıldızları Kevin Durant ve Stephen Curry listenin ilk iki sırasında yer alırken, son şampiyon Cleveland Cavaliers'ın oyuncuları LeBron James ve Kyrie Irving genel anlamda en çok oyu alan iki isim oldu.

New Orelans'taki Smoothie Center'da yapılacak olan All-Star için oylamanaın ilk haftasında kullanılan oy sayısı(11.174.133), geçen seneye göre yüzde 138 daha fazla oldu.

12 kez All-Star olmayı başaran LeBron James(595.288) en fazla oy alan oyuncu olurken, Doğu Konferansı'nda Giannis(500.663) 2. sırada yer aldı. Giannis'i Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love(250.347) takip etti.

Doğu Konferansı'nda en çok oy alan guard ise Kryie Irving(543.030) olurken, 12 kez All-Star seçilen Dwayne Wade(278.052) 2. olabildi.

Taraftarların oyları seçimin yüzde 50'sine etki ederken, NBA oyuncuları ve basketbol medyası diğer yüzde 50'ye etki edecek. Oyuncuların ve medyanın oylamasına önümüzdeki hafta başlanacak.

NBA ALL-STAR'DA İLK OYLAMA

Doğu Konferansı

Ön sahada

1 LeBron James (CLE) 595,288

2 Giannis Antetokounmpo (MIL) 500.663

3 Kevin Love (CLE) 250.347

4 Joel Embiid (PHI) 221.984

5 Carmelo Anthony (NY) 189,817

6 Jimmy Butler (CHI) 189.066

7 Kristaps Porzingis (NY) 184.166

8 Paul George (IND) 138,332

9 Hassan Whiteside (MIA) 72,628

10 Jabari Parker (MIL) 64.141

Oyun kurucular

1 Kyrie Irving (CLE) 543,030

2 Dwyane Wade (CHI) 278,052

3 DeMar DeRozan (TOR) 253,340

4 Isaiah Thomas (BOS) 193,297

5 Derrick Rose (NY) 129.924

6 Kyle Lowry (TOR) 128,940

7 John Wall (WAS) 87,360

8 Jeremy Lin (BKN) 59,562

9 Kemba Walker (CHA) 52,122

10 Avery Bradley (BOS) 32.822

Batı Konferansı

Ön sahada

1 Kevin Durant (GS) 541.209

2 Zaza Pachulia (GS) 439.675

3 Kawhi Leonard (SA) 341,240

4 Anthony Davis (NO) 318,144

5 Draymond Yeşil (GS) 236,315

6 DeMarcus Cousins ??(SAC) 202, 317

7 Karl-Anthony Kasabaları (MIN) 125.278

8 LaMarcus Aldridge (SA) 101,724

9 Blake Griffin (LAC) 100.524

10 Marc Gasol (MEM) 97,370

Oyun kurucular

1 Stephen Curry (GS) 523,597

2 James Harden (HOU) 519,446

3 Russell Westbrook (OKC) 501.652

4 Klay Thompson (GS) 293,054

5 Chris Paul (LAC) 173.830

6 Damian Lillard (POR) 117,857

7 Eric Gordon (HOU) 76,609

8 Manu Ginobili (SA) 65,832

9 Andre Iguodala (GS) 64.247

10 Zach LaVine (MIN) 53.642

TARAFTAR OYLAMASI

Taraftarlar, NBA.com, Twitter, Facebook üzerinden oylamalarını yapabiliyor ve tüm NBA oyuncuları arasından seçim hakkında sahip oluyorlar. Oylama 16 Ocak Pazartesi günü son bulacak.