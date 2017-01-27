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NBA All-Star'da yedek kadrolar açıklandı

66. NBA All-Star maçında mücadele edecek Doğu ve Batı Karmalarının yedek kadrolarında yer alacak basketbolcular belli oldu.

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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, NBA'de takım çalıştıran  30 başantrenörün oylarıyla seçilen Doğu ve Batı Karmalarında forma giyecek  yedişer yedek oyuncu belirlendi.
 
Bu sezonki üstün performansına rağmen kadroda ilk 5'e seçilmeyen  Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, yedek kadroda yer aldı.
 
Geçen sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love'ın da  kadroya dahil olmasıyla bu takımdan toplam 3 oyuncu Doğu Konferansında mücadele  edecek.
 
Geçen sezonun finalisti Golden State Warriors'ta ise yedek kadroya  Draymond Green ile Klay Thompson'ın alınmasıyla Batı Konferansında toplam 4  oyuncu Warriors'ı temsil etme hakkı elde etti.
 
All-Star maçında Doğu ve Batı Konferansı Karmalarını yönetecek isimler  ise, 5 Şubat tarihinde ligde konferansını lider tamamlayan takımların  başantrenörleri olacak.
 
Bu sezon şu ana kadar 39 galibiyet ve 7 mağlubiyetle Batı  Konferansı'nda zirvede yer alan Golden State Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr  ve yardımcılarının, Batı Karmasının koçluğunu yapması kesinlik kazandı.
 
Doğu Konferansı'nda bu sezon 30 galibiyet ve 14 mağlubiyetle lider  konumda bulunan Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue ise geçen seneki  All-Star maçında takımı yönettiği gerekçesiyle bu sene bu görevi alamayacak.
 
Takımların ligdeki performansına göre, Lue'nun yerine, Doğu  Konferansında ikinci sırada yer alan Toronto Raptors'ın başantrenörü Dwane Casey  ve yardımcılarının Doğu Karmasını yönetmesi bekleniyor.
 
NBA All-Star organizasyonu, 17-19 Şubat tarihlerinde New Orleans  kentindeki Smoothie King Center'da yapılacak.
 
Doğu ve Batı Karmalarına ilk 5'te ve yedek başlayacak basketbolcular  ile oynadıkları takımlar şöyle:
 
Doğu Konferansı
 
İlk 5: LeBron James (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee  Bucks), Jimmy Butler (Chicago Bulls), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Kyrie  Irving (Cleveland Cavaliers) 
 
Yedekler: Paul George (Indiana Pacers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle  Lowry (Toronto Raptors), Paul Millsap (Atlanta Hawks), Isaiah Thomas (Boston  Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), John Wall (Washington Wizards)
 
Batı Konferansı:
 
İlk 5: Kevin Durant (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio  Spurs), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Stephen Curry (Golden State  Warriors), James Harden (Houston Rockets)
 
Yedekler: DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Marc Gasol (Memphis Grizzlies),  Draymond Green (Golden State Warriors), Gordon Hayward (Utah Jazz), DeAndre  Jordan (Los Angeles Clippers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Russell  Westbrook (Oklahoma City Thunder)

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