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NBA kariyerindeki ilk sayılarını atan Cedi Osman, Pelicans karşısında 4 sayı, 3 ribauntla oynadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, New Orleans Pelicans ile oynadıkları maçta NBA kariyerinin ilk sayılarını kaydetti.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cavaliers, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'a 123-101 yenildi.     

Karşılaşmada 5 dakika 36 saniye süre alan ve takımına ilk kez skor katkısı yapan Cedi Osman, 4 sayı, 3 ribauntla oynadı.     

Bu sezon 6. maçında 3. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 26, LeBron James'in 18 ve Dwyane Wade'in 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.     

Sezonun 3. galibiyetini elde eden Pelicans'ta DeMarcus Cousins, 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Anthony Davis 30, Jrue Holiday 29, E'Twaun Moore 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.        

Westbrook'tan bir ilk          

Oklahoma City Thunder'ın United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 101-69 yendiği maçta "triple-double" yapan Russell Westbrook, bir ilki daha başardı.     

Thunder'da Westbrook, karşılaşmayı 12 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle tamamlayarak bu sezon 3. kez "triple-double"lık performans sergiledi. Böylece Westbrook, NBA'de 29 rakip takımın tamamına karşı "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.     

Üçüncü galibiyetini alan Thunder'da Carmelo Anthony 21, Paul George 20 sayıyla mücadele etti.     

Dördüncü maçını kaybeden Bulls'ta Lauri Markkanen 15, Justin Holiday 11, Robin Lopez 10 sayı attı.     

NBA'e 7 maçla devam edilecek.     

Sonuçlar     

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 123-101

Miami Heat-Boston Celtics: 90-96     

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 69-101     

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 103-89     

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 110-112     

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-81     

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 114-107     

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 87-95

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