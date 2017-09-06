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NBA takımlarından Houston Rockets 2,2 milyar dolara satıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın rekor fiyata satıldığı bildirildi.

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NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rockets'ın 2,2  milyar dolara satıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, Houstonlı iş adamı milyarder Tilman Fertitta'nın Rockets  için 2,2 milyar dolar ödeyeceği ifade edilirken, söz konusu miktarın NBA'de yeni  bir rekor olduğuna dikkati çekildi.
 
NBA takımlarından Los Angeles Clippers, 2014'te 2 milyar dolara  satılarak bu alanda rekor kırmıştı.
 
Rockets, 1993'te Les Alexander tarafından   85 milyon dolara satın  alınmıştı. Alexander, temmuzda Rockets'ı satmak istediğini duyurmuştu.

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