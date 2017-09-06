NBA takımlarından Houston Rockets 2,2 milyar dolara satıldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın rekor fiyata satıldığı bildirildi.
NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rockets'ın 2,2 milyar dolara satıldığı belirtildi.
Açıklamada, Houstonlı iş adamı milyarder Tilman Fertitta'nın Rockets için 2,2 milyar dolar ödeyeceği ifade edilirken, söz konusu miktarın NBA'de yeni bir rekor olduğuna dikkati çekildi.
NBA takımlarından Los Angeles Clippers, 2014'te 2 milyar dolara satılarak bu alanda rekor kırmıştı.
Rockets, 1993'te Les Alexander tarafından 85 milyon dolara satın alınmıştı. Alexander, temmuzda Rockets'ı satmak istediğini duyurmuştu.
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