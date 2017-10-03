NBA'de All-Star maçının formatı değişti

NBA'de tarihi bir karar verildi ve All-Star maçlarının formatı değişti. Artık All-Star hafta sonlarında Doğu ve Batı takımlarının maçı olmayacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeni formatta, iki konferansta en çok oyu alan oyuncular kaptan seçilecek ve kaptanlar, konferans ayrımı yapmaksızın kendi takımlarını belirleyecek. Her konferanstan yapılan oylama ile yine 12'şer oyuncu belirlenecek ve kaptanlar konferans ayrımı yapmaksızın bu oyuncular arasından takımlarını seçecek. Yeni sistemle oyuncular, kendi takım arkadaşları ile karşılaşma şansına sahip olacak. Kaptanlar tarafından yapılacak seçimlere göre, yüksek oy alan bir oyuncu ilk 5'e de yerleşemeyecek.

GEÇEN YIL LEBRON VE CURRY EN ÇOK OYU ALDI

Geçtiğimiz yıl yapılan oylama sonucunda Doğu'da LeBron James, Batı'da ise Stephen Curry en çok oyu alan isim olmuştu. All-Star oylaması, Noel'de başlayacak. All-Star draftının ne zaman yapıldığı açıklanmasa da, All-Star hafta sonundan önce belirleneceği kaydediliyor. İlk 5'ler 18 Ocak'ta, yedekler ise 23 Ocak'ta açıklanacak.

Oyuncular Derneği Başkanı Chris Paul, yapılan değişiklikle ilgili açıklamada, "Ligin All-Star maçını geliştirmek için yaptığı değişiklik heyecanlandırdı. Los Angeles'ta eğlenceli bir hafta sonunu iple çekiyoruz" dedi.

Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenecek 67. All-Star maçı, 18 Şubat'ta yapılacak.