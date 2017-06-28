NBA'de dengeleri değiştirecek takas! Chris Paul Houston Rockets'e gitti

NBA'in şu anda en iyi iki oyun kurucusundan olan Chris Paul ve James Harden, aynı takımda buluşmak üzere. En önemli NBA muhabirlerinden Adrian Wojnarowski'nin Yahoo'daki haberine göre Los Angeles Clippers, oyun kurucusu Chris Paul'un Houston Rockets'a gittiği takasa onay verdi.

Buna göre Chris Paul Houston'ın yolunu tutacakken, LA Clippers Patrick Beverley, Lou Williams, Sam Dekker ve 2018 birinci tur seçim hakkını elde etti. 1 yıl kontratı olmasında rağmen oyuncu opsiyonu olan ve serbest kalma hakkına sahip olan Paul, Clippers yönetimine takımdan ayrılacağını söyleyerek Clippers'ı takasa itti. Paul'un serbest oyuncu olarak karşılıksız bir şekilde takımdan ayrılmasını istemeyen yönetim, takası kabul etti. Paul'un geçerli kontratını Houston'da tamamladıktan sonra bir dahaki yaz 5 yıllık toplam 205 milyon dolarlık maksimum kontrata imza atması bekleniyor.

Bu takasın gerçekleşmesindeki en önemli etken olarak Paul ile Harden'ın yaptığı görüşme olarak öne çıktı. İki oyun kurucunun uzun süre beraber nasıl oynayacakları hakkında tartışıp, başarı için ortak noktada buluşabilecek kararı aldıkları öğrenildi.

NBA'in en dominant iki oyuncularından olarak ön plana çıkan Paul ve Harden'ın beraber olduğu bir takımda nasıl bir oyun anlayışının olacağı şimdiden tartışma konusu oldu. Yılın koçu da seçilen Mike D'Antoni yönetiminde çok hızlı ve akıcı bir hücum performansı ortaya koyan Houston'ın Paul-Harden ikilisini nasıl yöneteceği merak ediliyor.

9 kez All-Star, 9 kez yılın takımına seçilme ve 9 kez yılın defansif takımına seçilme başarısı gösteren Paul geçen sezonu 18.1 sayı 5 ribaund 9.2 asist ve 2 top çalma ortalamaları ile tamamlarken, Russell Westbrook ve Kawhi Leonard ile beraber MVP yarışında son üçe kalma başarısı gösteren Harden 29.1 sayı 8.1 ribaund ve 11.2 asist ortalamalarıyla oynadı. (NTV Spor)