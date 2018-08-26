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NBA'de forma giyen Nick Young tutuklandı

Nick Young'ın, Hollywood'da trafik sırasında polisle işbirliği yapmayı reddetmesinden ötürü tutuklandığı açıklandı.

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Nick Young'ın, Hollywood'da trafik sırasında polisle işbirliği yapmayı reddetmesinden ötürü tutuklandığı açıklandı.

Young, olay yerinde polis memurlarıyla işbirliği yapmayı reddettiğinde, rutin bir trafik ihlali kenara çekildiği iddia edildi.

Young'ın aracına el konulduğu ve aracın bölgedeki bir polis karakolunda tutulduğu bildirildi.

Bir tanık, Young'un, polis memurlarının emrince duvara karşı kelepçelendiğini söyledi.

Young şu anda sınırsız bir serbest oyuncu. 33 yaşındaki isim, geçen sezon ilk NBA şampiyonluğunu Golden State Warriors üyesi olarak kazanmıştı.

Kariyerinde oynadığı 11 NBA sezonunda Young, Warriors, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers ve LA Clippers formalarını giymişti.

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