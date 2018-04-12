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NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

NBA'de normal sezon heyecanı tamamlandı ve play-off eşleşmeleri, oynanan son maçlarla belli oldu.

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Takımlar oynadıkları 82'şer maçın ardından Doğu ve Batı Konferansı'nda aldıkları galibiyet sayısına göre sıralandı.

Doğu Konferansı'nda lider Toronto Raptors oldu. Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan takım ise Houston Rockets oldu.

CEDİ, ERSAN VE FURKAN'IN RAKİPLERİ

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, normal sezonu 4. sırada tamamlayarak 5. sıradaki Indiana Pacers ile eşleşti.

Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, 3. sıraya yerleşti ve 6. sıradaki Miami Heat'in rakibi oldu.

Doğu Konferansı'nda play-off eşleşmeleri

1. Toronto-8. Washington

2. Boston-7. Milwaukee

3. Philadelphia-6. Miami

4. Cleveland-5. Indiana

Batı Konferansı'nda play-off eşleşmeleri

1. Houston-8. Minnesota

2. Golden State-7. San Antonio

3. Portland-6. New Orleans

4. Oklahoma-5. Utah

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