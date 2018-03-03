Ndiaye ile Indi'nin kavgası olay oldu!
Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig takımı Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, Southampton maçı sonrası takım arkadaşı Bruno Martins Indi ile kavga etti.
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma hesapları yapan Southampton iel Stoke City'nin mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Southampton 28, Stoke City 27 puanla haftayı kapatırken, maç sonu gerginlik çıktı.
Southampton ile golsüz berabere kalan Stoke City'de Bruno Martins Indi ile Badou Ndiaye arasında gerginlik yaşandı. Kurt Zouma iki ismi sakinleştirmeye çalıştı.
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