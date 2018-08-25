Ndiaye resmen Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü eski oyuncusu Ndiaye'nin transferi için kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray Kulübü eski oyuncusu Ndiaye'nin transferi için kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City Football Club Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.