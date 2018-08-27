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Ndiaye sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sağlık kontrolünden geçti.

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Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sağlık kontrolünden geçti.
 
Bugün 15.30 sıralarında İstanbul'a gelen Ndiaye, akşam özel bir hastanede bir dizi teste tabi tutuldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildi.
 
Ndiaye bu akşam oynanacak Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçını tribünden takip edecek.

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