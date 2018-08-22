Ndiaye'nin atın alma opsiyonu 16 milyon euro

GEÇEN sezonun devre arasında Galatasaray’dan Badou Ndiaye’yi 16 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Stoke City, oyuncusunu bedelsiz bir şekilde Galatasaray’a göndermek istemedi. Stoke City’e yakınlığıyla bilinen internet sitesi Stokesentinel’de yer alan habere göre; Stoke City, Badou Ndiaye’yi mecburen kiralık yolladı. Yine de yöneticilerin büyük bölümü Senegalli yıldızı bu şekilde göndermekten büyük endişe duyuyor.

ÖDENMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Galatasaray’ın yaz boyunca 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak istediği belirtilen haberde Stoke City’nin 16 milyon eurodan daha düşük bir bedelle oyuncusunu satmayacağı belirtildi. Yani kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu 16 milyon euro olacak. Bu rakamı G.Saray’ın mevcut şartlarda ödemesi mümkün değil. Yakın zamanda da böylesine yüksek bir paranın kasadan çıkması beklenmiyor. Yani tapu işi zor.

2022’YE KADAR MUKAVELE

Badou Ndiaye devre arasının son günlerinde transfer olduğu Stoke City’de 13 maça çıkarken bu maçların hepsine ilk 11’de başladı ve iki gol atarken bir de asist yapabildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu sezonun ilk yarısında Galatasaray’da çıktığı 17 lig maçında ise 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Kulübüyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Stoke City geçen sezon Championship’e düştüğü için takımdan birçok yıldız isim ayrılmak istiyor.

(Aksam)