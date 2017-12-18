Ndiaye'ye ülkesinde büyük jest! Efsane gibi karşılandı
Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Pape N’Diaye, ülkesinde büyük bir jeste imza attı. Dakar doğumlu N’Diaye, şehrinin takımlarında ASC Dahra’ya özel bağışta bulunarak bir efsane gibi karşılandı.
Galatasaray’ın yıldız orta sahası Pape N’Diaye, ülkesi Senegal’de büyük bir jeste imza attı. Senegal’in ASC Dahra takımına maddi yardımda bulunan N’Diaye, hem kulüp yönetimi hem de kendi bölgesinden olan futbolculardan teşekkür mesajı aldı.
Senegal basınında çıkan haberde, ekonomik anlamda sıkıntıları olan ASC Dahra takımına Pape N’Diaye’nin özel yardımda bulunduğu kaydedildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Senegal kulübü için antrenmanda giyilecek ekipmanları, maçlarda kullanılacak formaları, krampon, futbol topları, antrenman malzemeleri, tesis gereklilikleri ve diğer bütün masrafları karşıladığı ifade edildi.
Pape N’Diaye’nin bu jestine karşılık da ASC Dahra kulübü özel bir seremoni tertip etti. Kulüp başkanı Moussa Sow, çok büyük mutluluk duyduklarını belirtip, “Bizim için büyük bir gurur. Dakar’dan yetişmiş bir oyuncumuzun sezona başlarken bu yardımları yapması bizi mutlu etti ve gururlandırdı” dedi.
Skorer
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.