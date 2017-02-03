Higuain'den Real Madrid taraftarına eleştiri!
Sezon başında 90 milyon Euro bonservisle Napoli'den Juventus'a transfer olan Gonzalo Higuain, İtalya'da Onda Cero Radyosu'na verdiği röportajda İspanya ve İtalya'da futboldaki farklılıklara dikkat çekti.
Juventus'un Real Madrid'e benzediğini belirten 29 yaşındaki golcü, "Buarada da hep kazanmak için oynuyoruz. Ama Juventus taraftarı Real Madrid'inki kadar baskıcı değildir. Hele kendi oyuncusunu ıslıklamak... Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'ya olduğu gibi... Juventus kültüründe böyle bir şey yok" ifadesini kullandı.
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için "İtalya'da oynasalar bu kadar çok gol atamazlardı" gibi bir ifade kullanmamasına rağmen bu sözün üzerine yapıştığını vurgulayan Arjantinli forvet, "Ben sadece İtalya'da oynamak onlar için önemli bir meydan okuma olur demiştim. Bu arada, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kim derseniz, benim için Ronaldo Nazario'dur... Hala onun videolarını izleyip bir şeyler öğrenmeye çalışırım" diye konuştu.
Ntvspor
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