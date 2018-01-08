Ne Messi ne Ronaldo! İşte en zengin futbolcu
Messi ya da Ronaldo'nun yanı sıra bu kişi varlıklı bir aileden gelen Kaka ya da gelirleri sadece futbolla sınırlı kalmayan David Beckham da değil!
Messi ya da Ronaldo'nun yanı sıra bu kişi varlıklı bir aileden gelen Kaka ya da gelirleri sadece futbolla sınırlı kalmayan David Beckham da değil!
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